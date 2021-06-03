И снова здравствуйте: заслужил ли Плющенко статус тренера сборной России

Евгений Плющенко снова оказался в центре внимания. Нет-нет, ряды «Ангелов» не пополнились очередной именитой фигуристкой. Просто двукратный олимпийский чемпион второй год подряд вошёл в список тренеров сборной России. И это после того, как Александра Трусова и Алёна Косторная вернулись к Этери Тутберидзе. Разбираемся, насколько справедливо включение двукратного олимпийского чемпиона в состав тренеров национальной команды.

Вклад Трусовой и Косторной

Евгений Плющенко, Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

Свой тренерский путь Евгений Плющенко начал в 2017 году. Однако громко о себе заявить школа двукратного олимпийского чемпиона смогла только после перехода двух учениц Этери Тутберидзе Александры Трусовой и Алёны Косторной. Громкие трансферы не просто вывели из тени «Ангелов Плющенко», но и позволили двукратному олимпийскому чемпиону впервые завоевать статус тренера сборной России.

Стоит отметить, что даже год назад присутствие Плющенко в списке тренеров национальной команды смутило многих. Но по-другому быть и не могло. К Евгению в прошлом сезоне примкнули два лидера женского одиночного катания, члены основной сборной России. Поэтому Плющенко тоже автоматически получил высокий статус. Но это всё было перед стартом минувшего сезона, сейчас ситуация диаметрально противоположная.

Целый соревновательный год тренер Плющенко бился сначала с настроением действующей чемпионки Европы, а потом с её тройным акселем. Безуспешно. Косторная, подавленная результатами сезона (не смогла отобраться на чемпионат мира), в марте вернулась к своей бывшей наставнице.

С Трусовой была проделана более качественная, а главное результативная работа — выиграли два этапа Кубка России, взяли бронзу чемпионата страны и чемпионата мира. Но этого Русской Ракете оказалось недостаточно и она повторила путь Косторной спустя два месяца.

Таким образом, Плющенко лишился двух главных активов своей академии, но на статус тренера сборной России это никак не повлияло. Это обстоятельство, мягко говоря, смутило многих болельщиков фигурного катания. Они уверенны, что Плющенко незаслуженно вновь вошёл в состав сборной. Но это не так.

Дело Трусовой живёт

Списки тренеров сборной России, как и списки спортсменов, в первую очередь формируются по спортивному принципу. Тренеры, которые добились со своими подопечными результатов на международной и внутренней арене, также имеют доступ к национальной команде. Достижения Трусовой в этом сезоне, о которых мы упомянули ранее, определённо сыграли немаловажную роль. И то обстоятельство, что Русская Ракета вернулась к Тутберидзе, не отменяет того, что к бронзе чемпионата страны и мира её привёл именно Плющенко.

Спасибо юниорам

Впрочем, не одни результаты Трусовой помогли Плющенко зацепиться за статус тренера сборной. Сейчас в «Ангелах Плющенко» занимается несколько перспективных юниоров, которые как раз попали в этом году в соответствующий состав сборной страны. И это очень важный аргумент, на который в том числе обратил внимание двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

А в «Ангелах Плющенко», кроме Трусовой и Косторной, никого, что ли, не было? В академии есть молодые спортсмены, юниоры. Если что, у нас не ограничивается фигурное катание одним женским видом. Если Евгений включён, значит, на то есть веские причины. Та же Софья Муравьева сейчас должна быть в юниорской сборной. Какие тут могут быть вопросы? — сказал Траньков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Максим Траньков xam_trankov/instagam.com

Траньков не зря вспомнил 14-летнюю Софью Муравьёву. На первенстве России она заняла третью строчку, позволив обойти себя только двум фигуристкам Тутберидзе — Софье Акатьевой и Аделии Петросян. Бронза турнира помогла ей войти в состав сборной. Также от «Ангелов» в составе национальной команды представлена Анастасия Зинина, которая только в мае присоединилась к академии двукратного олимпийского чемпиона.

И даже это не всё. В резерве сборной числится ещё 14-летний Кирилл Сарновский. Вот такой вот внушительный состав «Ангелов» в национальной команде.

Что ж, теперь вы сами видите — Плющенко попал в состав тренеров сборной России совсем не случайно. На его стороне и результаты, и ученики. Впрочем, вряд ли это как-то успокоит «любителей и почитателей» двукратного олимпийского чемпиона. В глазах большинства он по-прежнему «похититель» детей, который, если чего-то и достоин в этой жизни, то только всеобщего осуждения. И пока Плющенко-тренер своими честными достижениями не докажет обратное, все так и будут с пеной у рта обсуждать, почему Плющенко не заслуживает быть тренером сборной.