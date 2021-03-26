Роднина считает, что Плющенко мужественно осваивает тренерскую профессию 

https://static.news.ru/photo/c631877a-8ed5-11eb-a2ca-96000091f725_660.jpg Евгений Плющенко Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поблагодарила тренерский штаб за результат в женских соревнованиях на чемпионате мира в Стокгольме.

У нас совершенно потрясающие тренерские кадры. Опытнейший, настоящий шакал фигурного катания, Алексей Николаевич Мишин, который недавно отметил 80-летие. У него за плечами невероятная история, опыт, традиции. Этери Тутберидзе, которая последние десятилетия всех поражает и радует результатами своих фигуристок. Я бы отметила ещё и Женю Плющенко. Нужно понимать, что каким бы ты великим спортсменам ни был, тренер — это другая профессия. Да, он пришёл сюда не первоклассником, но это всё равно другая профессия. И Плющенко её очень мужественно осваивает, — сказала Роднина в разговоре с NEWS.ru.

Также она отметила огромный вклад Федерации фигурного катания на коньках России.

Создать тот дух и те настроения, которые есть, несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются и федерация, и страна, и спортсмены, им удаётся сохранить настрой в команде. И это имеет очень большое значение, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал, что российская фигуристка Александра Трусова заверила, что не собирается отказываться от сотрудничества с Евгением Плющенко, к которому перешла в начале сезона, из-за неудачного выступления на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).