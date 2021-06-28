«Хрустальный» Этери Тутберидзе затопило

В московском ледовом катке «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» в результате сильного ливня протекла крыша. Об этом сообщается на странице команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram.

В нашем любимом «Хрустальном» спа-процедуры совмещаем с тренировочным процессом, — говорится в сообщении.

На данный момент ученики российского специалиста готовятся к предстоящему сезону по фигурному катанию. В состав команды 45-летнего тренера входят Евгения Медведева и Алина Загитова, которые не попали в сборную России.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, где на данный момент фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда готовятся к новому сезону и как спортсмены себя чувствуют.