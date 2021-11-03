Хромых стала второй по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Турине

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На этапе Гран-при по фигурному катанию в Турине завершилась короткая программа в соревновании женщин. Лучшей из россиянок стала Майя Хромых, показавшая второй результат.

Российская фигуристка получила 72,04 балла за выступление в короткой программе. Таким образом, она опередила свою соотечественницу Анну Щербакову (71,73), расположившуюся на третьей строчке. Ещё одна отечественная фигуристка, Софья Самодурова стала девятой (56,68).

Лучший результат в короткой программе показала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс. Спортсмена набрала 73,52 балла.

Этап Гран-при по фигурному катанию в Турине проходит с 5 по 7 ноября.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина оценила идею известного тренера Александра Жулина начислять спортсменкам дополнительные баллы за возраст. Прославленная спортсменка назвала дурью предложение коллеги и выразила мнение, что следует придерживаться традиционных правил.