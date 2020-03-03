https://static.news.ru/photo/b2a31568-5d42-11ea-88b8-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Хованцев Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что у спортсменов минимальные шансы заразиться коронавирусом на этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место.

Мы живём на стадионе, допуск посторонних лиц сюда ограничен. Это в плане того, какова вероятность контакта с посторонними и заражения. Здесь минимальна, — цитирует Хованцева РИА Новости.

Он отметил, что внутри российской команды пока всё спокойно.

Ранее стало известно, что седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место решено провести без зрителей, писал NEWS.ru.