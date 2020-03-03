Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что у спортсменов минимальные шансы заразиться коронавирусом на этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место.
Мы живём на стадионе, допуск посторонних лиц сюда ограничен. Это в плане того, какова вероятность контакта с посторонними и заражения. Здесь минимальна, —
цитируетХованцева РИА Новости.
Он отметил, что внутри российской команды пока всё спокойно.
Ранее стало известно, что седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место решено провести без зрителей, писал NEWS.ru.
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