Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает нынешней состав женской команды, который был в эстафете на втором этапе Кубка мира, оптимальным.
Думаю, что мы заняли заслуженное место. На сегодня этот состав является оптимальным, но у нас ещё есть резерв на Кубке IBU, — цитирует Хованцева ТАСС.
Специалист подчеркнул, что россиянки могли бы занять первое место в гонке.
Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, писал ранее NEWS.ru. За российскую команду выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.