Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев негативно оценивает выступление национальной команды на эстафете в Хохфильцене.
В целом этапом доволен, но эстафету мы сегодня (15 декабря. — News.ru) завалили. Из резервной команды явным кандидатом является Карим Халили, он лидирует среди наших на Кубке IBU, — цитирует Хованцева «Чемпионат».
Ранее мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Сборная России, которую представляли Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, финишировала на шестом месте, писал NEWS.ru.
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