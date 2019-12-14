Фото: Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский биатлонист Эдуард Латыпов упал во время эстафеты на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене из-за льда на трассе.

На повороте со спуска был небольшой участок льда, его сложно было заметить. Когда я на него наехал, лыжи ушли вперёд. Винтовкой ещё по голове досталось, но всё нормально, — цитирует...