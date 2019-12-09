Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что будет несправедливо, если молодых спортсменов отстранят от Олимпийских игр.
Мы все находимся в напряжении — как тренеры, так и спортсмены. Наши биатлонисты за последние несколько лет много раз проходили допинг-тесты. Будет несправедливо, если их «закроют», — цитирует Хованцева NRK.
Ранее российский биатлонист Матвей Елисеев завоевал бронзу в спринтерской гонке, эта медаль стала единственной для россиян на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, писал NEWS.ru.
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