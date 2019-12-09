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Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступил за полное отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио. Предложение о разрешении выступать в Японии «чистым атлетам» под нейтральным флагом названо недостаточным.

Причём в комитете, который составляют 17 завершивших карьеру известных спортсменов, настаивают на отлучении сборной России и от зимней Олимпиады 2022 года, сообщает BBC. Постоянный и преднамеренный обман, коррупция являются оскорблением...