Хованцев прокомментировал слухи о работе в сборной Болгарии по биатлону

https://static.news.ru/photo/3c1f4a72-9a84-11ea-934e-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Хованцев Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Действующий главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что ему не поступало предложений по работе от национальной команды Болгарии.

Ранее глава Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска сообщила, что два российских тренера будут работать с их мужской командой.

Нет, я не собирался возглавлять сборную Болгарии. Я даже не знаю, о каких кандидатах идёт речь, — цитирует Хованцева РИА Новости.

Он также отметил, что на данный момент его не рассматривали для работы в тренерском штабе сборной России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимира Польховского назначат на должность главного тренера российской сборной по биатлону в сезоне-2020/21. По данным пресс-службы Союза биатлонистов РФ, его кандидатуру направят в Министерство спорта на согласование. На этом посту Польховский сменит Анатолия Хованцева.