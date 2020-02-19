https://static.news.ru/photo/1c486594-532b-11ea-a8b3-fa163e074e61_660.jpg Никита Поршнев Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о сложностях при определении состава мужской сборной России для выступления в эстафете на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Эстафету нам будет составлять непросто. Кроме Логинова пока никто не убедил. Латыпов и Поршнев прошли слабо ходом. У Логинова на последнем рубеже могло затрясти ноги. На высоте такое возможно. По эстафете самая реальная четвёрка — Логинов, Поршнев, Халили и Елисеев. С Гараничевым пока большой вопрос. Как и у женской сборной, сегодня у всех была плохая стрельба, — сказал Хованцев журналистам.

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, финишировав на 11-м месте. Евгений Гараничев занял 14-е место, Александр Логинов — 15-е, писал NEWS.ru.