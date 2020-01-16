https://static.news.ru/photo/675a795a-3873-11ea-93f6-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Peter Hartenfelser/www.imago-images.de/Global Look Press

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что эстафету на пятом этапе Кубка мира побегут точно Александр Логинов и Матвей Елисеев.

Эстафету точно побегут Логинов и Елисеев, а по остальным будем решать, — сказал он журналистам.

Оценивая выступления Логинова в спринтерской гонке (11-е место) тренер отметил, что травма локтя не сильно повлияла на результат.

Я бы не сказал, что на выступление Логинова сильно повлияла травма локтя, есть и другие причины. Не думаю, что ему есть смысл пропускать другие гонки, в том числе эстафету, — сказал он.

Также он отметил, что Елисеев, показавший 17-й результат в спринте, допустил тактическую ошибку и слишком быстро прошёл первую половину дистанции.

Ранее Логинов ответил на критику старшего тренера мужской сборной Сергея Белозёрова, который обвинил спортсмена в быстрой стрельбе, писал NEWS.ru.