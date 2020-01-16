Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что эстафету на пятом этапе Кубка мира побегут точно Александр Логинов и Матвей Елисеев.
Эстафету точно побегут Логинов и Елисеев, а по остальным будем решать, — сказал он журналистам.
Оценивая выступления Логинова в спринтерской гонке (11-е место) тренер отметил, что травма локтя не сильно повлияла на результат.
Я бы не сказал, что на выступление Логинова сильно повлияла травма локтя, есть и другие причины. Не думаю, что ему есть смысл пропускать другие гонки, в том числе эстафету, — сказал он.
Также он отметил, что Елисеев, показавший 17-й результат в спринте, допустил тактическую ошибку и слишком быстро прошёл первую половину дистанции.
Ранее Логинов ответил на критику старшего тренера мужской сборной Сергея Белозёрова, который обвинил спортсмена в быстрой стрельбе, писал NEWS.ru.
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