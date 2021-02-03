Хованцев: хорошего хода в команде как не было, так и нет

Через неделю в словенской Поклюке стартует главное соревнование биатлонного сезона — чемпионат мира. Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев, подопечные которого год назад завоевали золотую и бронзовую медали в Антхольце, в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о самых перспективных молодых российских биатлонистах, прошедшем чемпионате Европы, подготовке резерва и ожиданиях от предстоящего чемпионата мира.

— На чемпионате Европы сборная России впервые за 14 лет не завоевала золотых медалей. Это показатель уровня подготовки резерва в команде?



— Выступили однозначно неудачно. Более того, в мужской команде кроме Карима Халили и Даниила Серохвостова я не видел никого, кто мог бы выступить хорошо. Семён Сучилов и Никита Поршнев не показали ничего достойного, а последний откровенно плохо выступил в эстафете. Большой вопрос, почему не поставили Серохвостова, который хорошо выступал в спринтах и попадал в эстафету. Однако старший тренер Сергей Белозёров решил предпочесть своего воспитанника Поршнева. После неудачного выступления на Белозёрова полетели все шишки.

— У вас есть понимание, зачем приглашали на эти старты Гараничева?



— Я считаю, что ему нужно было целенаправленно готовиться к чемпионату мира, а сейчас у него будет разорванная подготовка к главному старту. При планомерной подготовке к ЧМ он бы подошёл в лучшем состоянии, чем сейчас. Судя по комментарию Валерия Польховского, его хотят поставить на 20 км, но я думаю, что в начале сезона он был подготовлен лучше и стабильнее стрелял, а сейчас большой вопрос, вернётся ли к нему стрельба на чемпионате мира.

Евгений Гараничев vk.com/evgenijgaranichev

— Почему в этом году Карим Халили сделал шаг назад?



— Такое впечатление, что груз больших объёмов давит на него, из-за чего он не показывает прошлогодних скоростей. На чемпионате мира в Антхольце я хотел поставить его в эстафету, но демократия, которую развели в тренерском штабе, не позволила этого сделать (состав на гонки определялся голосованием, в котором Хованцев остался в меньшинстве. — NEWS.ru). Сейчас его состояние не соответствует уровню первой сборной, хотя он стреляет лучше Гараничева. Кого из них ставить в гонки, решать тренерам.

— Как оцените выступление женской резервной команды?



— У Ларисы Куклиной, завоевавшей две бронзовые медали, оно неплохое, но есть вопросы к её скорости. Та четвёрка, которая побеждала в эстафете в Антхольце, готова сильнее и будет стартовать в большинстве гонок. Куклиной могут дать шанс в индивидуальной гонке. Анастасия Шевченко тоже проявила себя хорошо, но в этой ситуации не считаю нужным бросать её на высоту в Поклюке. Если бы у неё было время на подготовку и адаптацию к высоте, она могла бы там выступить, но сейчас в этом смысла нет. Ей лучше дать пробежать на юниорском чемпионате мира, а затем привлечь к оставшимся этапам Кубка мира. Настя Гореева пока не выступает так стабильно, как Шевченко, прежде всего из-за стрельбы. Её результаты идут всплесками, но в смешанной эстафете у неё получилось очень хорошо. Этих девушек можно готовить уже с прицелом на ближайшие Олимпийские игры.

— Белозёров сетовал на возраст команды и говорил, что на чемпионате Европы надо выставлять молодёжь. Насколько в современном спорте допустимо искусственное омолаживание?



— Конечно, это неправильный путь, но нельзя и говорить об отсутствии талантливой молодёжи. Серохвостов выделялся ещё в прошлом году на юниорском чемпионате мира, где он бежал на одном уровне с Халили. Других ярких юниоров сейчас нет, но в юношеской команде тоже на подходе скоростные ребята — Олег Домичек и Денис Иродов, но их пока рановато привлекать на подготовку со взрослой сборной. У них есть хорошие скоростные данные, поэтому надо уделить внимание их переходу к юниорскому, а затем и к мужскому возрасту. У Андрея Вьюхина неплохой ход, но какие бы тренеры ни брались за его стрельбу, ничего не получалось. Есть хороший парень Александр Корнев, который показывает достойную скорость. Но их надо не выводить на результат сейчас, а готовить с прицелом на переход во взрослый спорт, создавая им хорошую базу.

Что касается состава на чемпионат Европы, то его определял сам Белозёров и включил туда другого своего воспитанника Семёна Сучилова, который показывает результаты только на внутрироссийских соревнованиях. Мы два года привлекали его для участия в Кубке мира, но он постоянно проваливался. Пора уже определиться с этим спортсменом, у которого даже на Кубке IBU нет стабильных результатов. Стоит ли его привлекать для участия в чемпионате Европы.

Большой вопрос и по Поршневу. Если вы помните, то после того как этот биатлонист заразился коронавирусом, Белозёров брал его в команду под свою ответственность и обещал, что он покажет хороший результат на чемпионате Европы. Никита оказался в ситуации, когда ему нужно было планомерно готовиться к чемпионату России после тяжёлой болезни, а не выступать на Кубке IBU. А сейчас он и на чемпионате России может ничего не показать. Он провёл два этапа в Арбере, где тяжелейшая трасса и легко выхолостить спортсмена. Какая там может быть подготовка?

Семён Сучилов vk.com/public_semen_suchilov

— Как относитесь к текущим результатам основной сборной? Не рано ли было выходить на пик уже в январе?



— Эдик Латыпов находится в хорошем состоянии, но вопросы вызывает отсутствие стабильности в его стрельбе. Он может показать хороший результат в спринте и эстафете. Также я верю, что Александр Логинов выйдет к чемпионату мира в лучшем состоянии, чем сейчас, но сможет ли он компенсировать большое отставание ходом в этом году? У него были определённые проблемы в подготовке, сказалась работа без команды. Латыпов добавил в стрельбе, но пока не обретёт стабильность в личных гонках. Матвей Елисеев, как всегда, непредсказуем. Ему целесообразно сфокусироваться на спринте и эстафете. К этим гонкам тренерам надо подвести его в идеальном состоянии.

Что касается формы, то я не вижу раннего выхода на пик, так как хорошего хода в команде как не было, так и нет. Гараничев после карантина в Финляндии растерял хорошие кондиции, которые были у него в начале соревновательного сезона, и так и не смог их вернуть. После Нового года у него начались проблемы со стрельбой. Соглашусь, что высотная подготовка на Хмелёвских озёрах дала хороший эффект, что особенно заметно у женской команды. Но при этом норвежцы и шведы не поднимались на высоту, поэтому их лихорадило на стрельбе в Оберхофе, где всегда сложно выступать без среднегорной подготовки. Сейчас крайне важный момент, как тренеры распорядятся двумя неделями, которые у них были на подготовку к чемпионату мира.

— Выбор Поклюки для заключительного сбора — правильное решение?



— Норвежцы решили проводить подводящий сбор в Ливиньо на большей высоте. Те команды, которые остались на высоте 1600 метров в Антхольце, приняли также верное решение. Потом они спустятся в Поклюку и будут жить внизу в Бледе. Это нормальный вариант. Конкуренция на чемпионате мира будет гораздо выше, чем на последних этапах, потому что все команды подойдут к главному старту более готовыми. Конечно, наша команда может рассчитывать на успешное выступление в эстафетах, где у нас сбалансированный состав. Однако тот путь, который избрал штаб команды, — подняться на высоту и оставаться там до конца чемпионата мира, для меня выглядит странным. Восстановление на высоте проходит гораздо сложнее, а все команды будут жить в Бледе и подниматься наверх, как наши в прошлом году жили в Антхольце на высоте 1000 метров, а соревноваться поднимались наверх. Это давно апробированный вариант.