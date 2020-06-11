Хованцев будет консультантом сборной России по биатлону

https://static.news.ru/photo/25857eca-abf6-11ea-8a93-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Хованцев Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев будет консультировать национальную команду в сезоне-2020/21.

Экспертный совет при СБР будет создаваться с возможностью ездить на тренировочные сборы. Фактически да, я буду консультантом, — цитирует Хованцева ТАСС.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что Хованцев заявлен как администратор и консультант сборной России.

Также Драчёвв сообщал ранее о намерении создать при организации экспертный совет и пригласить в него Анатолия Хованцева. В задачи экспертного совета будет входить контроль за тренировочным процессом и другими моментами, для того чтобы было меньше недопонимания.

NEWS.ru писал, что Хованцев вошёл в список специалистов — кандидатов в национальную команду на сезон-2020/21. В документе, опубликованном на сайте Министерства спорта, говорится, что Хованцев займёт должность администратора тренировочного процесса во всех российских командах.