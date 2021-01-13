Хореограф Тутберидзе пригрозил Плющенко, что «заткнёт его поганый рот»

Хореограф Александр Железняков, работающий в команде тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в социальной сети обратился к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко с угрозами.
Специалист захотел подраться с фигуристом на ринге без правил, а также заткнуть ему его «неблагодарный поганый рот». При этом Железняков заявил, что Плющенко испугается и придумает какое-нибудь оправдание.
Спор между Евгением Плющенко и Александром Железняковым произошёл в мае после перехода воспитанниц Тутберидзе Александры Трусовой и Вероники Жилиной в академию двукратного олимпийского чемпиона. Хореограф раскритиковал спортсмена и посоветовал не мелочиться, а сразу нанять на работу Тутберидзе. В ответ Плющенко назвал хореографа «десятым колесом телеги».
Сам конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в 2020 году из группы Тутберидзе к Плющенко перешли Алёна Косторная, Александра Трусова, а также двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева. Последняя затем объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее.
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