Хореограф Тутберидзе пригрозил Плющенко, что «заткнёт его поганый рот»

https://static.news.ru/photo/44c74b7c-55d0-11eb-991d-fa163e074e61_660.jpg Александр Железняков Фото: AJ DANCE & CHOREOGRAPHY SCHOOL/vk.com

Хореограф Александр Железняков, работающий в команде тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в социальной сети обратился к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко с угрозами.

Специалист захотел подраться с фигуристом на ринге без правил, а также заткнуть ему его «неблагодарный поганый рот». При этом Железняков заявил, что Плющенко испугается и придумает какое-нибудь оправдание.

Спор между Евгением Плющенко и Александром Железняковым произошёл в мае после перехода воспитанниц Тутберидзе Александры Трусовой и Вероники Жилиной в академию двукратного олимпийского чемпиона. Хореограф раскритиковал спортсмена и посоветовал не мелочиться, а сразу нанять на работу Тутберидзе. В ответ Плющенко назвал хореографа «десятым колесом телеги».

Сам конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в 2020 году из группы Тутберидзе к Плющенко перешли Алёна Косторная, Александра Трусова, а также двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева. Последняя затем объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее.

Штаб Тутберидзе также выложил в сторис в социальной сети Instagram сообщения, в которых Яна Рудковская приглашала фигуристку Алину Загитову в академию супруга. Рудковская отреагировала на публикацию слитой переписки с олимпийской чемпионкой Загитовой, в которой она сообщала, что тренер Плющенко очень ждёт спортсменку в своей академии. Она пояснила, что её слова были неверно трактованы и вырваны из общего контекста. Продюсер добавила, что Загитова в 2019 году общалась с ней на тему возможного перехода к Плющенко, однако в итоге решила остаться в команде Тутберидзе, писал NEWS.ru.