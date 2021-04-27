Хореограф оценил шансы Туктамышевой на Олимпиаде с нынешней программой

Хореограф Юрий Смекалов поделился мнением о произвольной программе Елизаветы Туктамышевой «Хроники заводной птицы», с которой она выступала в этом сезоне. Его слова приводит Sports.ru.
Мне пока не до конца нравится то, как Лиза её исполняет, я недоволен качеством. Я знаю, что с точки зрения хореографии, Лиза это может делать — и делала — ещё лучше, ещё интереснее, танцевальнее, в этом может быть больше динамики, больше работы корпуса и изящества, больше японского стиля. Но чтобы программа пришла в ту кондицию, в которую необходимо, нужно время. Я думаю, что если эта программа будет сохраняться до Олимпиады, там уже Лиза будет просто недосягаема! — сказал Смекалов.
26 апреля олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала российских фигуристок, которые должны претендовать на участие в Олимпиаде.
На командном чемпионате мира сборная России одержала победу. В состав команды вошли Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицына и Никита Кацалапов.