Хореограф оценил шансы Туктамышевой на Олимпиаде с нынешней программой

Мне пока не до конца нравится то, как Лиза её исполняет, я недоволен качеством. Я знаю, что с точки зрения хореографии, Лиза это может делать — и делала — ещё лучше, ещё интереснее, танцевальнее, в этом может быть больше динамики, больше работы корпуса и изящества, больше японского стиля. Но чтобы программа пришла в ту кондицию, в которую необходимо, нужно время. Я думаю, что если эта программа будет сохраняться до Олимпиады, там уже Лиза будет просто недосягаема! — сказал Смекалов.