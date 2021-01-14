Хореограф из группы Тутберидзе передумал драться с Плющенко и извинился

https://static.news.ru/photo/6c31fb54-5714-11eb-9dda-fa163e074e61_660.jpg Алексей Железняков Фото: jelezo81/instagram.com

Хореограф из группы заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил, что его последний конфликт с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко спровоцирован ложной информацией.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Железняков сообщил , что некие люди «наговорили на Евгения», из-за чего хореограф «пришёл в ярость» и вызвал Плющенко на поединок.

Позже выяснилось, что это неправда, и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво. Но, как бы то ни было, после этого я обязан извиниться и забрать свои слова обратно, — признал хореограф.

Железняков в грубой форме вызвал Плющенко на бой без правил 13 января. Среди прочего, хореограф пообещал оппоненту «заткнуть его поганый рот». Плющенко принял вызов, писал NEWS.ru. Двукратный олимпийский чемпион при этом отметил, что даже не знает, как выглядит Железняков.

Конфликты между членами тренерских штабов Тутберидзе и Плющенко периодически вспыхивают с мая, когда из группы Тутберидзе в коллектив конкурента ушла фигуристка Александра Трусова. Позже на аналогичный шаг решилась Алёна Косторная.