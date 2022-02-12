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Хореограф группы Тутберидзе ответил на вопрос о допинге Валиевой

Хореограф группы Тутберидзе заявил о непричастности к допингу Валиевой
12:27, 13 февраля 2022
Хореограф группы Тутберидзе ответил на вопрос о допинге Валиевой Алексей Железняков Фото: zhelezniakov.alexey/facebook.com
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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, в своём Instagram заявил о непричастности к ситуации с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой. Он добавил, что у спортсменки достаточно таланта, чтобы избегать запрещённых препаратов.

Я не бог, без понятия, вариантов куча. Но в одном уверен: Ками в жизни ни к чему запрещенному не притрагивается, с её талантом это не нужно, — написал Железняков.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что проведёт расследование в отношении окружения 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Независимые эксперты проверят деятельность тренеров, врачей и других взрослых, окружавших спортсменку.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В пробе спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин. На Олимпийских играх в Пекине Валиева выиграла золотую медаль в командном первенстве, но есть вероятность, что результаты буду пересмотрены.

Решение заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу участия Валиевой в Олимпийских играх в Пекине будет вынесено во второй половине дня 14 февраля.

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