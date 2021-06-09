Хореограф группы Тутберидзе ответил на обвинения в гомофобии

https://static.news.ru/photo/dea4f886-c8fb-11eb-b3c9-96000091f725_660.jpg Алексей Железняков Фото: facebook.com/zhelezniakov.alexey

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался по поводу обвинений в гомофобии в свой адрес. Своим мнением хореограф поделился на странице в Instagram.

Ранее Железняков опубликовал пост, в котором раскритиковал премию МУЗ-ТВ. Он описал церемонию как «сборище фриков, днище и сатанизм». После этой публикации его многие обвинили в гомофобии.

В новом посте хореограф отметил, что подобные обвинения вызывают у него смех, так как он очень долгое время работал в шоу-бизнеса и многие его знакомые были геями. По словам хореографа, он спокойно относится к геям и до сих пор продолжает со многими общаться.

Я против только одного. Я против того, чтобы это все пропагандировалось. Ну почему я, натурал, не бегаю и не кричу во всю ивановскую: «Вот, посмотрите, я — натурал!» Мои права ущемляют. Этих людей на самом деле никто не ущемляет, — написал Железняков.

Ранее сообщалось, что Алексей Железняков выразил мнение, что украинская фигуристка Оксана Баюл «пиарится на именах других людей, провоцирует на скандал, потому что её позабыли».