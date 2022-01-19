Хореограф группы Тутберидзе объяснил свои слова о «мразях» в адрес фанатов

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков объяснил своё эмоциональное высказывание «утритесь, мрази», которое было опубликовано Instagram после чемпионата Европы. Он отметили, что некоторые болельщики заслужили такого обращения.

Вы обливали грязью девочек ТШТ (тренерский штаб Тутберидзе — прим, NEWS.ru), сам тренерский штаб не стесняясь в выражениях, а теперь вас видите ли обидели, какие вы сразу стали нежные и правильные. Эти слова вы заслужили, а правда — она всегда горькая, — написал Железняков в Instagram.

Однако он отметил, что его высказывание не относится к адекватным болельщикам, которых он уважает.

После победы учениц Тутберидзе на чемпионате Европы Железняков опубликовал в Instagram фотографию фигуристок на пьедестале. Свой пост он подписал фразой «утритесь, мрази».

На прошедшем чемпионате Европы российские фигуристы завоевали 9 из 12 медалей. Все золотые награды на счету россиян.

Ранее сообщалось, что российские судьи не будут работать на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине. Такой жребий выпал в результате жеребьёвки, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).