«Хочу, чтобы она вернулась»: Винер высказалась о Кабаевой

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что хотела бы вернуть олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву в национальную команду. Слова Винер приводит «Р-Спорт».

Мечтаю, чтобы она вернулась — как консультант, как тренер, как кто-нибудь. Хочется видеть ангельскую голливудскую улыбку, — сказала Винер.

Она призналась, что была счастлива, что Кабаева осталась в команде после Олимпиады-2000 в Сиднее и в итоге стала олимпийской чемпионкой в Афинах.

Ранее, в среду, Винер рассказала, продолжат ли карьеру сёстры Аверины, оставшиеся без золота на Олимпийских играх в Токио.