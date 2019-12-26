https://static.news.ru/photo/9c089b1a-283c-11ea-922b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Баскетболисты подмосковных «Химок» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги в гостях проиграли французскому клубу АСВЕЛ — 88:92 (24:24, 21:26, 12:24, 31:18).

Самыми результативными в составе «Химок» стали Янис Тимма (20 очков), Алексей Швед и Джереми Эванс (по 15 очков).

У хозяев лучшую результативность показали Дэвид Лайти (20 очков и 5 подборов) и Джордан Тэйлор (17 очков и 8 результативных передач).

Результаты других матчей первого игрового дня 16-го тура Евролиги: «Анадолу Эфес» (Турция) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 99:79, «Альба» (Берлин, Германия) — «Баскония» (Испания) — 81:57, «Панатинаикос» (Афины, Греция) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 75:87.

27 декабря, во второй игровой день 16-го тура петербургский «Зенит» на своей площадке встретится с сербской «Црвеной Звездой» из Белграда.

Поражение во Франции стало для «Химок» восьмым в 16 проведённых встречах, и «жёлто-синие» делят седьмое-девятое места в таблице Евролиги с имеющими аналогичные показатели итальянским «Миланом» и французским клубом АСВЕЛ.

В следующем туре 3 января 2020 года подмосковная команда сыграет в Стамбуле с одним из лидеров турнира турецким клубом «Анадолу Эфес».

Столичные «армейцы» в 16-м туре в перенесённом в Калининград домашнем поединке с «Миланом» одержали победу, ранее писал NEWS.ru.