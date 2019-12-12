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В матче 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные «Химки» на «Арене Мытищи» уверенно победили германскую «Альбу» из Берлина — 104:87 (23:32, 31:19, 23:12, 27:24).

В составе хозяев самыми результативными стали Девин Букер (24 очка и 10 подборов) и Алексей Швед (22 очка и 8 результативных передач). У гостей лучшие показатели результативности у Рокас Гедрайтис (17 очков и 5 подборов) и Нильс Гиффи (14 очков).

Другой российский представитель в Евролиге — московский ЦСКА — неудачно съездил в Тель-Авив, где местный «Маккаби» взял верх над «армейцами» со счётом 90:80 (20:29, 25:23, 21:12, 24:16).

Самыми результативными у хозяев стали Скотти Уилбекин (22 очка, 9 «ассистов», 5 подборов и 3 перехвата) и бывший центровой ЦСКА Отелло Хантер (20 очков и 7 подборов). В составе «армейцев» лучшими по набранным очкам стали Майк Джеймс (22) и Кайл Хайнс (14).

Результаты других матчей первого игрового дня 13-го тура Евролиги: «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 73:81, «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — «Баскония» (Испания) — 64:72, «Реал» (Мадрид, Испания) — «Олимпиакос» (Пирей, Греция) — 93:77.

13 декабря во второй игровой день тура среди прочих встреч петербургский «Зенит» сыграет в Мюнхене с немецкой «Баварией».

Лидирует в регулярном чемпионате Евролиги турецкий «Анадолу Эфес», одержавший 11 побед в 13 матчах. На втором месте — мадридский «Реал» (10 побед). ЦСКА с восемью выигрышами после 13 туров занимает шестое место, «Химки» с семью победами — восьмое. У «Зенита» пока лишь три победных матча и последняя, 18-я строчка в таблице.

В предыдущем туре регулярного чемпионата «Химки» дома проиграли испанской «Барселоне», ранее писал NEWS.ru.