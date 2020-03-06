https://static.news.ru/photo/05882356-5fe4-11ea-b18f-fa163e074e61_660.jpg Фото: bckhimki.com

В 28-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги все три российских клуба добились побед. Последними по хронологии успеха добились подмосковные «Химки», обыгравшие на «Арене Мытищи» турецкий «Фенербахче» — 82:68 (26:18, 15:22, 23:14, 18:14).

Самыми результативными у химчан стали Алексей Швед (23 очка и 6 результативных передач) и Юнас Йеребко (15 очков и 9 подборов).

В составе гостей лучшую результативность показали Али Мухаммед (13 очков) и бывший защитник московского ЦСКА Нандо Де Коло (11).

Накануне московские «армейцы» в выездном матче с греческим «Панатинаикосом» добились разгромной победы — 97:66 (32:22, 16:16, 17:13, 32:15).

Больше всех очков у «красно-синих» набрали Дэрран Хиллиард (21) и Майк Джеймс (18 и 5 результативных передач), у хозяев площадки — Дешон Томас (12) и Ник Калатес (10 и 7 «ассистов»).

Петербургский «Зенит» на своей площадке в овертайме вырвал победу у литовского «Жальгириса» — 76:75ОТ (12:27, 25:14, 10:12, 19:13, 10:9).

Самыми результативными у питерцев стали Эндрю Альбиси (19 очков и 5 подборов) и Колтон Айверсон (14), у каунасцев лучшую результативность показали Джок Лэндейл (27 очков и 6 подборов) и Кей.Си. Риверс (14 очков).

Результаты остальных матчей 28-го тура: «Реал» (Мадрид, Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 87:78, «Валенсия» (Испания) — «Милан» (Италия) — 81:83ОТ, «Анадолу Эфес» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 91:79.

ЦСКА (19 побед, 9 поражений) закрепился на пятом месте в таблице Евролиги и досрочно завоевал путёвку в плей-офф.

«Химки» (13 побед, 15 поражений) балансируют на грани попадания в плей-офф, деля седьмое-восьмое места как раз с обыгранным ими «Фенербахче».

«Зенит» (8 побед, 20 поражений), несмотря на успешную развязку поединка с «Жальгирисом», пока остаётся на последнем, 18-м месте в таблице Евролиги.

В следующем туре ЦСКА 12 марта примет на своей площадке немецкую «Альбу» из Берлина, «Химки» 13 марта также дома сыграют с другим представителем Германии — мюнхенской «Баварией», а «Зенит» отправится в гости к французскому клубу АСВЕЛ.

В предыдущем туре Евролиги «армейцы» на своей площадке переиграли «Зенит», а «Химки» на выезде уступили «Жальгирису», ранее писал NEWS.ru.