https://static.news.ru/photo/2e9a7bf2-235a-11ea-a1ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Баскетболисты подмосковного клуба «Химки» в домашнем матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги на «Арене Мытищи» взяли верх над литовским «Жальгирисом» из Каунаса — 83:74 (21:16, 17:17, 19:16, 26:25).

Самыми результативными в составе хозяев стали Стефан Йович (25 очков) и Алексей Швед (25), у гостей лучшим по количеству набранных очков стал Джок Лэндейл (24).

Эта победа позволила «жёлто-синим» сохранить позиции в середине турнирной таблицы Евролиги: подмосковный клуб делит седьмое-восьмое места с итальянским «Армани Миланом», также имеющим восемь побед в 15 проведённых играх.

В 16-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Химки» 26 декабря сыграют в гостях с французским клубом АСВЕЛ.

Петербургский «Зенит» в поединке 15-го тура Евролиги сумел вырвать победу в Стамбуле у турецкого «Фенербахче», писал ранее NEWS.ru.