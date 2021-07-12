«Химки» не сыграют в новом сезоне Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ утвердила итоговый состав участников на сезон-2021/22. Подмосковные «Химки» не сыграют в чемпионате России, сообщает официальный сайт организации.

На совете, который состоялся сегодня, 12 июня, помимо клубов, которые выступят в новом сезоне, были приняты формат и новый регламент. В Единой лиге ВТБ сыграют 12 коллективов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена-Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «Парма» (Россия), УНИКС (Россия), «Цмоки-Минск» (Беларусь), ЦСКА (Россия).

Таким образом, в новом сезоне Лиги выступят 8 российских клубов. Из-за отсутствия финансирования многолетний участник турнира не сможет продолжить выступления. Вопрос относительно будущего подмосковных «Химок» встал ещё в марте, когда только появились слухи о финансовых проблемах. Однако подтвердились они недавно. Баскетболисты обращались к министру Московской области с открытым письмом, где призывали помочь клубу, который до недавнего времени успешно выступал не только на внутренней арене, но и в Евролиге.

Подмосковный коллектив является единственным клубом в истории турнира, который побеждал в Единой лиге ВТБ помимо ЦСКА. Это случилось в сезоне-2010/11. В финале «жёлто-синие» опередили «армейцев» на два очка. Встреча завершилась со счётом 66:64. Самым ценным игроком «Финала четырёх» стал капитан «Химок» Виталий Фридзон.

Ранее мужская сборная России по баскетболу уступила национальной команде Германии в матче квалификационного турнира на Олимпиаду в Токио со счётом 67:69 (17:15, 18:17, 18:18, 14:19). Таким образом, коллектив Сергея Базаревича второй раз подряд не смог отобраться на турнир.