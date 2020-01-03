https://static.news.ru/photo/2dcc8112-2e62-11ea-a46b-fa163e074e61_660.jpg Фото: bckhimki.com

В выездном матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные «Химки» потерпели поражение в Стамбуле от клуба «Анадолу Эфес» — 82:101 (19:21, 24:26, 18:30, 21:24).

В составе химчан, проводивших эту встречу без приболевшего лидера команды Алексея Шведа, самыми результативными стали Джереми Эванс (15 очков и 9 подборов) и Крис Крамер (13 очков и 6 результативных передач).

У хозяев лучшую результативность показали набравшие по 20 очков Шэйн Ларкин (5 подборов и 4 «ассиста») и Тибор Пляйсс (10 подборов).

После этого поражения «Химки» с восемью победами в 17 играх откатились на десятое место в таблице Евролиги, «Анадолу Эфес» с 14 победами вышел на первое место.

В следующем, 18-м туре, открывающем второй круг регулярного чемпионата Евролиги, «жёлто-синие» примут на «Арене Мытищи» петербургский «Зенит».

Московские «армейцы» завершили первый круг Евролиги домашним поражением в овертайме от греческого «Панатинаикоса», ранее писал NEWS.ru.