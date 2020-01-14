Баскетбольный клуб ЦСКА вернулся в родные стены после длительных игр на выезде и обыграл мадридский «Реал» со счётом 60:55 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Один из самых результативных игроков встречи, лёгкий форвард «армейцев» Дарран Хиллиард, набравший 14 очков, в эксклюзивном интервью NEWS.ru поделился впечатлениями от прошедшей игры и рассказал, за счёт чего команде удалось перевернуть ход игры после первой половины, когда «армейцы» отставали от испанцев на семь очков (26:33), и переиграть соперника.

— Это не просто игра, это был настоящий камбэк года. Как вам матч?

— О, да (смеётся). Это была отличная игра, «Реал» — просто суперская команда, которую все знают. Это не обычный коллектив, а настоящие бойцы и звёзды. Очень приятно вернуться домой в родной «Мегаспорт» и обыграть испанцев, особенно учитывая, что в Мадриде мы им уступили обидные шесть очков (81:97). Мы показали отличную работу и были настоящей командой.

— Вы провели на паркете почти 24 минуты. Как себя чувствуете?

— Прямо сейчас? Я устал (смеётся). Сейчас я думаю только о том, что приду домой и лягу спать (смеётся).

— Игра получилась по-настоящему сложной и эмоциональной. ЦСКА очень часто терял мяч в первой и второй четвертях, а броски откровенно не шли. Лишь к концу второй десятиминутки вам удалось набрать восемь очков из 12 штрафных. Почему так получилось?

— Да, вы правы. Это действительно было эмоционально, хоть и не очень результативно. Я думаю, что мы просто не были достаточно готовы играть более умно что ли. Мы начали очень медленно, особенно это было заметно по первой четверти. Нам редко удавалось подобрать мяч, но уже во второй четверти ситуация немного улучшилась — подборы стали получаться, мы набрали энергию и за счёт этого сократили отставание.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Вы особенно часто встречаетесь с мадридцами, если учитывать ваше прошлое в «Басконии». Смог ли «Реал» вас удивить?

— Нет-нет. Мы знаем, как действуют на паркете они, они — как мы. Это отличная команда с прекрасными персоналом и игроками, как я говорил ранее. У них отличный тренер, который грамотно выстраивает работу команды. Я не был удивлён и знаю, что против мадридцев играть всегда непросто.

— Несмотря на отличный исход для «армейцев», невозможно не обратить внимание на судей. Их ошибки приводили просто в ужас — рефери как будто закрывали глаза на некоторые фолы со стороны соперника. Что думаете по этому поводу?

—Ха-ха-ха. Каждый делает свою работу, и каждый из нас мастер своего дела. Иногда мы все совершаем ошибки. Иногда мы играем хорошо, иногда нет. ЦСКА вернулся на свою территорию и, я думаю, нам надо продолжать работать над своей игрой, а не думать о судействе.

— В первой половине игры ЦСКА сумел набрать только 26 очков — это непривычный показатель. «Реал» настолько хорош в обороне?

— Баскетбол — это всегда непредсказуемая игра. А против «Реала», как мы уже обсуждали, ещё и очень сложная. Они лидеры Евролиги. У нас складывалась игра 50 на 50, я думаю, нам надо было просто больше правильно думать.

— На последней минуте ваши три очка принесли «красно-синим» победу. Вы были уверены в броске, совершая его?

— Я стараюсь быть уверенным в каждом своём броске (смеётся). Каждый раз. Это моя работа, я думаю, что неплохо её выполняю. А вера в попадание придает сил.

— Что вы чувствуете сейчас, прервав победную серию испанцев, которая состояла из 13 игр?

— Я не перестану утверждать, что «Реал» — это отличная команда, и серия из 13 побед это доказывает. Я думаю, во многом нам помогли родные стены и болельщики, которые гнали команду вперёд. Но и мы доказываем, что ЦСКА — команда не хуже, мы стараемся каждый матч и выкладываемся на сто процентов.

— Можно ли считать, что это пока лучшая победа «красно-синих» в текущем сезоне Евролиги?

— Да, безусловно. Мы показали характер, вцепились в мяч, особенно во второй половине встречи, сумели выровнять ситуацию, а затем увеличили преимущество. Это было круто.