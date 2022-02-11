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Хештег #позорТутберидзе вышел на первое место в трендах Twitter

Хештег #позорТутберидзе вышел на первое место в трендах русскоязычного сегмента Twitter
20:10, 11 февраля 2022
Хештег #позорТутберидзе вышел на первое место в трендах Twitter Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Русскоязычные пользователи соцсети Twitter вывели на первое место в трендах хештег #позорТутберидзе. Он относится к тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе, чья ученица Камила Валиева стала участницей допингового скандала на Олимпиаде-2022 в Пекине. 

15-летняя Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно спустя полтора месяца, во время Олимпиады в Пекине. В пробе спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву от соревнований, но позже разрешило ей участвовать в Олимпийских играх. Сначала это решение оспорил Международный олимпийский комитет (МОК), а затем об аналогичном намерении заявили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Дело Валиевой до 15 февраля рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS). Интересы российской фигуристки будут представлять швейцарские адвокаты. 

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