Халили завоевал серебро на чемпионате Европы по биатлону

https://static.news.ru/photo/711aadfe-6241-11eb-9609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Simeon/www.imago-images/Global Look Press

Российский биатлонист Карим Халили завоевал серебряную медаль в спринте на чемпионате Европы в Душники-Здруй (Польша). Успех российскому биатлонисту принесла чистая стрельба. Победу в гонке одержал швейцарец Мартин Егер с результатом 27.19,2 минуты.

Егор также чисто прошёл два огневых рубежа и опередил Халили на финишном круге на 7,3 секунды. Бронзовым призёром с двумя кругами штрафа стал немец Йоханнес Кюн, уступивший победителю 15,3 секунды. Десятку лучших замкнул россиянин Даниил Серохвостов (2 промаха, +35,1 секунды).

Семён Сучилов показал на финише 23-й результат (3 промаха, +56,1 секунды).

Как сообщал NEWS.ru, российская биатлонистка Анастасия Шевченко, завоевавшая бронзовую медаль в спринте на чемпионате Европы по биатлону в Душники-Здруй (Польша) прокомментировала своё выступление и рассказала о дальнейших планах.