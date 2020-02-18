https://static.news.ru/photo/38b0715e-5245-11ea-8e72-fa163e074e61_660.jpg Карим Халили Фото: Евгений Тумашов/РИА Новости

Тренерский штаб сборной России по биатлону рассматривает Карима Халили для участия в индивидуальной гонке на чемпионате мира, сообщает корреспондент NEWS.ru из Антхольца (Италия).

Таким образом, на старт гонки, которая пройдёт 19 февраля, Халили выйдет вместе Александром Логиновым, Евгением Гараничевым и Эдуардом Латыповым. Матвей Елисеев, находящийся не в лучшей форме, гонку может пропустить.

Ранее тренерский штаб назвал двух спортсменов, которые выступят в индивидуальной гонке, писал NEWS.ru.