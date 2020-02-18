Тренерский штаб сборной России по биатлону рассматривает Карима Халили для участия в индивидуальной гонке на чемпионате мира, сообщает корреспондент NEWS.ru из Антхольца (Италия).
Таким образом, на старт гонки, которая пройдёт 19 февраля, Халили выйдет вместе Александром Логиновым, Евгением Гараничевым и Эдуардом Латыповым. Матвей Елисеев, находящийся не в лучшей форме, гонку может пропустить.
Ранее тренерский штаб назвал двух спортсменов, которые выступят в индивидуальной гонке, писал NEWS.ru.
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