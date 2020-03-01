Российский юниор Карим Халили занял шестое место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону и шестое в спринте, став одним из лучших россиян на этом турнире. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал о спорной ситуации в смешанной эстафете и как перенёс отказ тренеров дать ему шанс на чемпионате мира, а также поделился планами на дальнейшие выступления.

— В спринт вы бежали немного тяжеловато. Это было связано с состоянием трассы и инвентаря или с самочувствием?

— Возможно, после переезда с гор это был не самый удачный день для меня. Видимо, я не совсем угадал с выбором структуры лыж. У меня был не лучший вариант под ту погоду. К концу пристрелки пошёл свежий снег, и что-то потом пошло не так.

— Довольны, как отработали на рубеже?

— Здесь у меня была не лучшая стрельба. Надо было работать без штрафа.

— В смешанной эстафете вы стали героем, удачно воспользовавшись столкновением соперников. Вы заметили там нарушение правил со стороны норвежца?

— Не знаю, было ли там нарушение, но считаю, что норвежский парень поступил не совсем красиво. Я шёл в этой группе третьим и ждал своего шанса, чтобы ускориться. В своём финишном рывке я практически не сомневался и заранее не собирался выходить вперёд. Белорус начал обгонять норвежца, а тот его подрезал. Потом они запнулись друг об друга лыжами. Я ушёл в сторону, чтобы не наехать на них и решил ускориться. Когда увидел, что они словили небольшой просвет, я продолжил бежать изо всех сил до конца круга.

— Можно сказать, вы удачно воспользовались их подарком?

— Можно и так сказать, но я не переживал и не сомневался за исход борьбы в этой гонке, потому что был уверен в своих силах на последних метрах дистанции.

— Первые два круга, когда вы держались за норвежцем, могли выйти вперёд? Это было частью вашей выжидательной тактики?

— Я шёл уже спокойно, видел, что было большое отставание от первого и второго места. Можно было рассчитывать только на подарки от лидеров. Я настраивался на борьбу с норвежцем за третье место, потому шёл, экономя силы и подстраиваясь под его темп.

Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

— Как вам атмосфера на чемпионате мира в Антхольце. Чувствовали особое напряжение в сравнении с другими стартами?

— Я не принимал участие в гонках, а когда ты не бежишь, не чувствуешь особого волнения. Да и когда я первый раз приехал на Кубок мира, особо не переживал. Сейчас уже приезжаешь туда, как на обычные старты, не имея особых впечатлений.

— Тренеры заставляли вас бежать какие-то контрольные гонки, чтобы проверить готовность?

— Нет, потому что я только приехал с этапа Кубка IBU, где я бежал гонки, а после этого мне дали время восстановиться. Я надеялся, что шанс у меня будет, но его не оказалось.

— За день до эстафеты вы на тренировке стреляли с перезарядкой, то есть Анатолий Хованцев готовил вас на этот старт и рассчитывал, что побежите эту гонку? А вы были уверены, что будете стартовать?

— В тот момент я на 70 процентов думал, что побегу в эстафете.

— Вам дали надежду, даже президент СБР Владимир Драчёв, сказал, что вы побежите, а потом её отобрали. Было очень обидно?

— Я бы не сказал, что было сильно обидно. Конечно, мне хотелось принять участие в эстафете. В тот день я побежал контрольную тренировку и, забираясь в последний подъём, я понял, что если бы бежал, то скорость у меня была бы хорошая. По самочувствию я был в порядке. Но ничего страшного, впереди новые гонки, где надо себя показывать.

— Вас настраивали именно на первый этап?

— Честно говоря, мне было не принципиально, какой этап бежать. О конкретном этапе речи не было, но, скорее всего, рассматривали на первый.

rusbiathlon.ru

— Как вы узнали, что не побежите эстафету? Кто-то из тренеров говорил с вами?

— Сергей Иванович Белозёров сказал мне об этом вечером за два дня до гонки. Он объявил, что побежит Гараничев.

— Опыт пребывания на чемпионате мира без гонок вам дал что-то полезное?

— Честно говоря, даже не знаю. Тут важнее не статус соревнований, а то, как ты знаешь, к чему и как готовиться. Не важно, юниорский или взрослый чемпионат мира, но если ты знаешь, что в этот момент должен быть в форме, то ты будешь готов, а от статуса стартов мало зависит.

— Следующий сезон у вас будет полностью взрослым. Обычно российским биатлонистам этот переход даётся тяжёло. Вы морально к нему готовы?

— Я считаю, что я как минимум наполовину этот переход совершил.

— В межсезонье будете просить тренерский штаб и руководство о продолжении индивидуальной подготовки под руководством Егора Сорина?

— Сейчас закончится сезон, нужно будет проанализировать, что и как. Впереди ещё полтора месяца соревнований, после которых нужно будет думать и принимать окончательное решение.