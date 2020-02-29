https://static.news.ru/photo/52b27144-5ae0-11ea-9d12-fa163e074e61_660.jpg Карим Халили Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Российский биатлонист Карим Халили рассказал, что именно помешало ему хорошо выступить в спринтерской гонке на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии.

Сегодня я сам ошибся с выбором лыж, надо было бежать на другой структуре. У меня были сомнения по этому поводу. На первом круге, когда услышал свой проигрыш, меня это очень удивило, — сказал Халили в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее NEWS.ru сообщал, что второй номер мужской сборной России по биатлону Матвей Елисеев оказался самым титулованным участником первой дисциплины чемпионата Европы, который открылся в Белоруссии. Однако россиянин неудачно выступил в квалификации суперспринта и стал единственным членом сборной, не пробившимся в финал. Лучший результат в национальной команде показал Карим Халили, занявший седьмое место.