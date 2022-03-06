Хабиба Нурмагомедова ввели в Зал славы UFC

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов введён в Зал славы организации. Об этом сообщила пресс-служба UFC.

В Зале славы UFC отмечаются особо выдающиеся спортсмены, оказавшие судьбоносное влияние на развитие организации и спорта. Нурмагомедов стал первым российским бойцом, введённым в Зал.

Хабиб Нурмагомедов одержал победы во всех 29 боях в клетке. В октябре 2020 года россиянин провёл последний бой. Его соперником стал Джастин Гейтжи, которого Хабиб победил удушением. После этого поединка Хабиб объявил о завершении карьеры.

Президент UFC Дэйна Уайт назвал трёх лучших бойцов в истории смешанных единоборств. В его персональный топ вошли Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер и Джон Джонс. Он добавил, что есть четвёртый боец, близкий к попаданию в этот список, однако это не Хабиб Нурмагомедов, а Камару Усман.