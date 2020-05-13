Спорт богат на эмоции, а передать их в виртуальном пространстве болельщикам помогают эмодзи. Так какие смайлы используют, когда упоминают популярных спортсменов. Например, российскому спорту чаще ставят грустный смайл, за биатлон — молятся, а любые новости, связанные с Евгением Плющенко, вызывают пожар. NEWS.ru — об эмодзи в спорте.

Анализ постов и комментариев за последний год, согласно исследованию социальной сети «Одноклассники», дал любопытные результаты. Самыми популярными эмодзи, которые используются при упоминании спортсменов, стали подмигивание, грусть и победный смайл с высунутым языком, а лидерами среди тематические смайлов стали теннис и баскетбол. Хоть где-то баскетбол в топе.

А вот распределение эмодзи по разным видам спорта может вас немного удивить. В фигурном катании, несмотря на яркие победы подопечных Этери Тутберидзе, больше смайлов грусти, чем восхищения. Зато на биатлон и лёгкую атлетику (прыжки с шестом в данном случае) традиционно «молятся».

А что по отдельным спортсменам? Чаще всех, используя смайлы, упоминают теннисистку Марию Шарапову, пловчиху и трёхкратного призёра Олимпийских игр Юлию Ефимову, а также нападающего петербургского «Зенита» и капитана сборной России по футболу Артёма Дзюбу. И если в случае с Артёмом ожидаемо преобладают улыбки и кубки то, например, в топ-3 эмодзи Шараповой входит... полицейская машина. И вот думай после этого, что бы это значило.

Также очень любопытным обстоятельством является то, что применительно к российскому чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нирмагомедову чаще всего используется эмодзи поцелуй. Хабиб, конечно, очень популярная персона и любимец публики, но «поцелуйчики» явно не первая ассоциация, которая приходит в голову, когда речь идёт о суровом бойце.

пресс-служба «Одноклассники»

Попал в Топ-10 по упоминаниям и другой прославленный боец смешанных боевых искусств Фёдор Емельяненко. Он наравне с фигуристом Евгением Плющенко вызывает наибольший позитив у пользователей сети.

Топ-10 спортсменов по упоминаниям с использованием эмодзи:

Мария Шарапова, теннис

Юлия Ефимова, пловчиха

Артём Дзюба, футболист

Хабиб Нурмагомедов, боец UFC

Фёдор Емельяненко, боец смешанных боевых искусств

Владимир Тарасенко, хоккеист

Евгений Плющенко, фигурист

Елена Исинбаева, прыгунья с шестом

Антон Шипулин, биатлонист

Алексей Швед, баскетболист

Если брать по каждому виду спорта в отдельности, также есть чему удивиться. В теннисе в тройку по упоминаниям вошёл Марат Сафин. Для него, кстати, пользователи приберегли эмодзи вишенка. А вот в хоккее нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко превзошёл другого известного российского хоккеиста, выступающего также в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

В лидерах по фигурному катанию нет неожиданных персон. Евгений Плющенко, Евгения Медведева, Алина Загитова — все на месте. Но интересно, что в случае с фигуристками пользователи используют эмодзи мужчины. С чем это связано, остаётся только догадываться.

Топ из спортсменов по упоминаниям с использованием эмодзи по каждому виду спорта:

Фигурное катание

Евгений Плющенко

Евгения Медведева

Алина Загитова

Футбол

Андрей Аршавин

Игорь Акинфеев

Артём Дзюба

Хоккей

Владимир Тарасенко

Александр Овечкин

Павел Дацюк

Теннис

Мария Шарапова

Светлана Кузнецова

Марат Сафин