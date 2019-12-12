Тренер команды ЦСКА по лёгкой атлетике, член президиума Федерации лёгкой атлетики Москвы Михаил Гусев является одним из кандидатов на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). В разговоре с NEWS.ru он рассказал, что намерен изменить в организации в случае своего избрания.

— Отчётная Конференция ВФЛА закрыта от СМИ. Никакой информации о заседании нет. Сколько всего делегатов?

— У нас всего 76 членов Федерации лёгкой атлетики России, но я надеюсь, что соберётся больше 50 человек. Всё будет зависеть от делегатов.

— Что нужно сделать для реформирования ВФЛА, на ваш взгляд?

— Первое, что нужно сделать, — отправить Шляхтинский президиум в отставку. Для этого достаточно причин, мы стоим сейчас перед лицом трёх исключений: первое — решение исключить (ВФЛА. — NEWS.ru) из Минспорта РФ, второе — исключение из членов Олимпийского комитета России, третье — полное исключение из мировой лёгкой атлетики. Именно в результате работы этого президиума возникла ситуация, в которой мы находимся. Тем более к исполняющему обязанности главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (Юлии Тарасенко. — NEWS.ru) также есть большие вопросы с точки зрения того, что она является председателем дисциплинарной комиссии Федерации лёгкой атлетики. Именно той комиссии, в которую должно было поступить «дело Лысенко», через фильтры которой не должен был просочиться страх и дальнейшее преследование лёгкой атлетики. Такие люди должны быть отстранены от работы. Из первых мер, которые должны принять, — скорейшая реформация рабочей группы и нахождение соприкосновения с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

У нас сейчас тяжелейшая ситуация. Новые санкции легли на почву тех, которые были до этого. Вы можете представить, какая гремучая смесь ударила по лёгкой атлетике за последнее время от международной организации. Это можно решить только постоянным диалогом, экстренными мерами. Мы должны отправить прежний президиум в отставку — это делается 2/3 голосов. Если делегаты проголосуют, мы его сместим. Чтобы федерация не осталась без руководства, мы можем следовать статье 6.22 устава ВФЛА, где мы можем заполнить пробелы новыми членами президиума, то есть провести довыборы до следующей отчётно-выборной конференции, которая состоится 28 февраля. Если она состоится. Но оставлять этот президиум нельзя, потому что он себя дискредитировал своим бездействием, пассивностью, нежеланием что-либо делать.

Всё-таки мы должны уходить от того, чтобы интересы трёх-четырёх человек доминировали над интересами десятков тысяч людей. Лёгкая атлетика не должна идти на поводу людей, которые дискредитировали спорт своим бездействием.

— Если вас выберут президентом ВФЛА, с чего намерены начать изменения в первую очередь?

— С непосредственного контакта с руководителями рабочей группы World Athletics по восстановлению федерации в международной организации, а во время диалога будет видно, какие действия для этого необходимо предпринять.

— Есть информация, что вы общались с президентом World Athletics Себастьяном Коу и находитесь с ним в хороших отношениях.

Себастьян КоуWu Lei/Xinhua/Global Look Press Себастьян КоуWu Lei/Xinhua/Global Look Press

— Я с ним связывался по телефону. Отношение к моей кандидатуре хорошее по причине того, что чуть меньше тридцати лет работал менеджером, знаю этих людей около 25 лет. Могу сказать, что с ними можно договариваться.

— Действительно ли World Athletics снимет все санкции с ВФЛА в случае вашего избрания?

— Это смело сказано. Тут ещё нужно принимать во внимание, за какой период это можно сделать. По крайней мере, ответственно могу заявить, что диалог выйдет на совершенно другой уровень. Для меня это обычная работа, которая мне нравится: общение с международными организациями. Я к этому привык, знаю, как это делать и в каком формате надо строить диалог.

— Сколько приблизительно понадобится времени, что изменить российскую лёгкую атлетику в глазах международных организаций после всего, что сотворила кампания Шляхтина?

— Это самый сложный вопрос — возвращение доверия. Процесс очень непростой. После работы Шляхтина мне непонятна позиция полного предъявления претензий к ВФЛА, потому что те критерии, которые выдвигаются, прописаны буквально двумя-тремя строчками. А что за этим стоит, можно понять, только поговорив с руководителями рабочей группы и функционерами международной организации. Только после этого можно говорить о том, насколько быстро можно решить вопросы. Хотя сейчас главным вопросом будет скорейшая выработка получения нейтрального статуса легкоатлетам. Обязательно нужно решать эту проблему, чтобы все спортсмены чувствовали себя по-другому, знали, что они будут выступать на главных соревнованиях мировой лёгкой атлетики. Причём на брифинге после последнего совета World Athletics глава их рабочей группы Руне Андерсон заявил, что мы ждём механизм, который предложит в этом отношении WADA, и совместим наши механизмы. Надо поспособствовать каким-то образом, чтобы процесс пошёл быстрее. Это можно произвести путём диалога, как я говорил ранее.

— В понедельник руководство WADA отстранило Россию от международных соревнований и Олимпиады на четыре года. Удастся ли нам улучшить ситуацию, подав апелляцию? Или всё станет только хуже?

— По этому поводу дал комментарий президент России Владимир Путин. Дело пойдёт в суд, в CAS. Это решённый вопрос. По срокам это займёт до трёх месяцев. Я думаю, что есть определённые судебные перспективы главным образом по тому, какая будет степень наказания. Есть противоречия между кодексом стандарта соответствия WADA и Хартией МОК. На этом поле при квалифицированной работе юристов, думаю, возможна небольшая минимизация потерь.