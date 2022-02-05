Гудбай, Америка: как Валиева и Кондратюк вывели Россию вперёд в команднике

Завершился второй день командного турнира. Сборная Россия усилиями Камилы Валиевой и Марка Кондратюка вышла на первое место командного турнира, США отстаёт на три очка. Рассказываем, как прошёл второй соревновательный день у фигуристов.

После первого соревновательного дня сложилась неожиданная для многих ситуация. Сборная России отстала от команды США на целых два балла (28 против 26). Наши танцоры и парники не смогли взять первые места в своих дисциплинах (кто-то по своей вине, кто-то — нет), что очень сильно повлияло на расстановку мест. Однако короткие программы не показали ещё женщины — наш самый сильный вид. Поэтому шанс нивелировать отставание был очень высоким. Так оно и произошло. Но давайте обо всём по порядку.

Женщины. Валиева справилась, американка — нет

Короткую программу у женщин открывала китаянка И Чжу. Ей прокат дался очень тяжело. Падения и «бабочки» сказались на результате — только 47,03 балла. А вот украинка Анастасия Шаботова, которая ранее выступала за Россию, справилась со своими элементами. Это был её один из лучших прокатов сезона — 67,56. Чешка Элишка Бржезинова выполнила программу на 50% — была ошибка на каскаде и во вращениях. Результат — 61,05 балла.

Следом шла Анастасия Губанова. От выступления россиянки, представляющей сборную Грузии, зависело многое. Её личный рекорд превосходил личный результат американских фигуристок. При чистом прокате она могла побороться со «звёздно-полосатыми». Это было важно как для сборной Грузии (чтобы пробиться в произвольную программу — в неё попадают пять сильнейших сборных по итогам короткой), так и для сборной России. Как мы помним, у нас главная борьба шла как раз с американками. К счастью, Настя справилась. Она выдала безошибочный и очень нежный прокат. Однако судьи пожадничали с баллами — результат фигуристки составил 67,65. Можно было дать и больше.

Итальянка Лара Наки Гутманн показала очень нежный номер, однако ошибок было немало. Итог — 58,52. Не самый приятный исход для сборной Италии, которая боролась за попадание в топ-5.

Вторую разминку открыла канадка Маделин Скиза. Фигуристка справилась со своим номером. Прокат под вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» получился очень трогательным и, главное, чистым. В итоге канадка заработала 69,06 балла. Этот результат позволил ей зацепиться за третье место и набрать очень важные восемь баллов для своей команды.

У 26-летней немки Николь Шотт не всё получилось в короткой программе. Проблемы возникли на сольном риттбергере. Но в целом прокат смотрелся неплохо — 62,66 балла.

Далее появилась на льду японка Вакаба Хигути. За её выступлением было интересно наблюдать хотя бы по той причине, что фигуристка заявила в короткую программу тройной аксель, но в итоге был исполнен только дупель. Да и с остальными прыжковыми элементами возникли трудности. Однако судьи закрыли на это глаза, поставив фигуристке весомые 74,73. Это второе место.

Очень многое зависело от выступления американки — нашей главной конкурентки. Короткую программу у США представляла Карен Чен, и она сделала подарок для сборной России. Мало того что на каскаде лутц-тулуп был зафиксирован недокрут, так ещё она упала с сольного риттбергера. Груз ответственности сыграл своё дело. Итоговая оценка — 65,20, и только пятое место.

Карен Чен Lan Hongguang/XinHua/Global Look Press

Зато Камила Валиева была как всегда превосходна. Да, на старте программы чувствовалось напряжение фигуристки, однако она смогла собраться. Камила выдала очередной эталонный номер. Тройной аксель, каскад — всё на месте, всё чисто. Уверенные 90,18 балла и первое место. Впрочем, по-другому и быть не могло.

По итогам всех коротких программ ситуация сложилась следующая. Сборная России вырвалась в лидеры с 36 очками, на второе место опустилась сборная США (34). Тройку лидеров замкнули японцы — 29 очков.

Мужчины. Кондратюк точно суперзвезда!

Наибольшее внимание в произвольной программе мужчин было приковано к тройке лидеров: к России, Японии и США. Основная борьба должна была развернуться между ними. Так оно и произошло. Первым же на льду появился россиянин. Наш фигурист ещё в короткой программе командника доказал, что готов выжимать максимум. Третье место по итогам короткой было уже большим достижением. Но он не остановился на достигнутом. Кондратюк вышел на произволку и снова блеснул. Он приземлил абсолютно все прыжковые элементы, в числе которых были и четверной тулуп, и сальхов. Да, были помарки. Да, к концу выступления Марк заметно выдохся. Но он всё равно справился. Больше 181 балла и второе место для сборной России. Ну какой же Марк умница! Суперзвезда, не иначе!

Далее на льду появился японец Юма Кагияма и выдал федеральный номер. Как прыжковая часть, так и компонентная была выполнена идеально. Сумасшедшие 208,94 говорят о многом. Это третий лучший результат в истории мужского фигурного катания. Первое место без каких-либо вопросов ушло ему.

А вот американец Винсент Чжоу со своей программой не справился. Он решил пойти ва-банк, заявив пять четверных прыжков, но в итоге большую часть прыжковых элементов исполнил с ошибками, Только 171,44 балла и третье место. Очередная помощь от американцев для сборной России.