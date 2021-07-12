Губерниев высказался о поражении сборной России по хоккею в финале ОИ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губеринев дал оценку игре сборной России по хоккею в проигранном финале Олимпиады. Подопечные Алексея Жамнова уступили финнам со счётом 1:2. Слова Губерниева, посчитавшего, что проигрыш команды ОКР был заслуженным, приводит Metaratings.ru.

Никаких претензий к самоотдаче, всё делали, боролись, под шайбу ложились. По уровню мастерства они нас переиграли, ничего не поделаешь. Реализация игры у нас очень слабая, абсолютно по делу проиграли, — сказал Губерниев.

Сборная Финляндии впервые в своей истории выиграла олимпийское золото. Они дважды выходили в финал (в 1988 и 2006 годах), но уступили сборным СССР и Швеции соответственно.

Серебряная медаль сборной России по хоккею стала 32-й наградой команды Олимпийского комитета России на Олимпиаде. Она заняла итоговое девятое место.

Несмотря на поражение от финнов, Алексей Жамнов и его тренерский штаб продолжат работу со сборной России. Об этом заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.