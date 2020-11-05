Губерниев встал на колено перед Загитовой

https://static.news.ru/photo/235c347c-1f5f-11eb-a2bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/matchtv.ru

Комментатор Дмитрий Губерниев встал на колено перед олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой в прямом эфире «Матч ТВ».

Так, по версии телеканала, фигуристка стала победительницей в номинации «Самая популярная спортсменка страны». Во время эфира ведущий задавал Загитовой острые вопросы.

В конце программы фигуристка отметила, что ей вовсе не было обидно отвечать на вопросы комментатора. После такого заявления Губерниев решил встать на колено перед спортсменкой.

Это приятно! Мы у ваших ног! Я у ваших ног! — подчеркнул Губерниев.

Ранее NEWS.ru писал, что Губерниев предложил более взвешенно относиться к присвоению различных званий именитым спортсменам. Среди них есть те, которые достойны быть отмеченными, однако важно, чтобы звание было соответствующим заслугам, отметил журналист.