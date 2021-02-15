Губерниев рассказал об отказе биатлонисток от интервью

https://static.news.ru/photo/53321358-6f8a-11eb-be83-96000091f725_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что российские биатлонистки на чемпионате мира в Поклюке отказались от интервью перед стартом индивидуальной гонки, которая состоится 16 февраля.

Команда наша женская биатлонная интервью не даёт! Полная концентрация на завтрашней гонке! Чую, заплачет Тириль Экхофф! Обстановка в женской команде непростая, я бы сказал, накалённая обстановка, — написал Губерниев на своей странице в Telegram.

В первых пяти гонках чемпионата мира российские биатлонисты не завоевали ни одной награды, а лучшим результатом стало седьмое место Эдуарда Латыпова в гонке преследования. Всего на чемпионате мира будет разыграно 12 комплектов наград.

Как писал NEWS.ru, главный тренер сборной России Валерий Польховский ответил на критику экспертов, обвинивших его в неправильном выборе места сбора для подводки к чемпионату мира.