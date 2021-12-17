Губерниев рассказал об очередном «побеге» Большунова от журналистов

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Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что когда только перешла в группу тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, то «с замиранием сердца» боялась тренера. По словам фигуристки, со временем любовь сменила страх. Своими воспоминаниями фигуристка поделилась в интервью для YouTube-канала «Team Tutberidze».

Когда пришла в группу, немножко боялась Этери Георгиевны. Прямо с замиранием сердца. А сейчас я её просто очень сильно люблю. Сергея Викторовича [Дудакова] и Даниила Марковича [Глейхенгауза] не боялась, —...