Губерниев рассказал об очередном «побеге» Большунова от журналистов
Комментатор Губерниев заявил, что Большунов снова не захотел общаться с журналистами
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
16:17, 18 декабря 2021
Александр БольшуновФото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российский лыжник Александр Большунов в очередной раз убежал от журналистов после провала в квалификации на спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. Комментатор считает, что так нельзя поступать, сообщает «Спорт-Экспресс».
Меня беспокоит психологическое состояние и физическая форма Александра. Ему нужно научиться держать удар. Если что-то не получилось, не нужно прыгать через забор и убегать от всех. <...> А Большунов в очередной раз от нас убежал. Люди переживают, задают вопросы, а он скрывается. Так делать нельзя, приличные люди хотят знать, в чём причина неудач, — заявил Губерниев.
Александр Большунов не попал в основную стадию спринтерских забегов на этапе Кубка мира в Дрездене.
Ранее сообщалось, что Большунов перелез через забор и скрылся от прессы после поражения в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в финском городе Рука. Эти соревнования стали первыми для спортсмена в сезоне-2021/22.