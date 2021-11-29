Губерниев оценил исключение Гараничева и Елисеева из сборной России на КМ

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что исключение Евгения Гараничева и Матвея Елисеева из состава сборной России на Кубок мира по биатлону напрашивалось. Как написал журналист в Telegram, их перевод в команду, выступающую на Кубке IBU, был логичным уже после первых стартов.

Евгений Гараничев и Матвей Елисеев отправляются в расположение команды «Б», которая выступает в борьбе за Кубок IBU. Вполне прогнозируемо в команду «А», которая борется за Кубок мира, приедут Александр Поварницын, который попал в команду после национального отбора, но отсутствие зачётных очков не позволяло ему попасть на Кубок мира. Он бегал на Кубке IBU здесь же, в Швеции, и был там призёром. И особенно ожидаемый персонаж в сборной России — Василий Томшин. <…> В общем, напрашивалось появление и Томшина, и Поварницына в национальной команде — с учётом того, что Гараничев выступает совсем плохо, ещё и палки забывает, ну а проблемы Елисеева уже давно известны всей стране, — написал Губерниев.

Также он отметил, что ожидаемым стал вызов в основной состав сборной России Василия Томшина, завоевавшего золотую медаль в гонке преследования на этапе Кубка IBU в шведском Идре. При этом в индивидуальной гонке и спринте он финишировал пятым.

Гараничев является бронзовым призёром Олимпийских игр 2014 года в Сочи в индивидуальной гонке, а также трёхкратным чемпионом мира.

Елисеев имеет в послужном списке две бронзовые медали первенств планеты в эстафете. На чемпионатах Европы он завоевал золото и два серебра.

Ранее сообщалось, что Гараничев потерял время на старте спринтерской гонки в шведском Эстерсунде из-за того, что забыл палки в вакс-кабине. Спортсмен не смог начать забег и был вынужден ждать, пока ему принесут инвентарь.