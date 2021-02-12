Губерниев ответил на слова Бё о суровом наказании для сборной РФ

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Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал требование норвежского биатлониста сурово наказать российскую сборную.

Он предложил не заниматься «плевками в вечность» со стороны «друзей и недругов».

Бё может говорить всё что хочет. Нужно заниматься собственной страной и подготовкой нашей сборной. И совершенно плевать, что там говорит Йоханнес о санкциях, — сказал Губерниев на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Как писал NEWS.ru, Йоханнес Бё заявил, что запрет для российских спортсменов выступать под флагом своей страны не является достаточно суровым наказанием. Он предложил сократить количество стартовых мест для российской сборной на международных турнирах по биатлону.

Ранее Международный союз биатлонистов запретил российским спортсменам публиковать на личных страницах в соцсетях гимн, герб, флаг и другие государственные символы России во время чемпионата мира по биатлону. За нарушение запрета представителям сборной РФ может быть вынесено предупреждение.

Российских журналистов это правило не касается, так как представители СМИ не попадают под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). При этом журналисты не смогут передавать спортсменам госсимволы, поэтому финишировать с флагом биатлонистам не удастся в любом случае.

Чемпионат мира проходит в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля, на турнире разыграют 12 комплектов наград.