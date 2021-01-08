Губерниев отреагировал на публикацию Blick о российских лыжниках

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Норвежский биатлонист Тарьей Бё пожаловался на то, что конкуренции с россиянами больше нет.

Биатлонист рассказал, что следит за лыжными гонками, в которых российские спортсмены занимают лидирующие позиции. По его словам, он хотел бы видеть то же самое в биатлоне. Об этом сообщает телеканал...