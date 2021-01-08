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Губерниев отреагировал на публикацию Blick о российских лыжниках

16:53, 09 января 2021
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Швейцарское издание Blick опубликовало материал, в котором были проанализированы успехи российских лыжников на многодневке «Тур де Ски». Статья получила название «Все ли русские чисты?». Журналисты в этом тексте размышляли о том, что результаты спортсменов из России вызывают подозрение. И всё — из-за допингового прошлого.

На публикацию отреагировал спортивный журналист Дмитрий Губерниев. По поводу результатов он сказал, что норвежцы и россияне доминируют в лыжах вот уже несколько лет. То ли остальные страны стали слабее, то ли спортсмены из указанных государств настолько сильны, отметил комментатор.

К публикации швейцарского издания журналист призвал относиться спокойно.

Люди тоже хайпуют на разных историях. Надо продолжать делать своё дело, и пусть проигравший плачет. Но у нас в этом смысле и репутация, которую мы должны так или иначе восстанавливать, — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Как ранее передавал NEWS.ru, российский лыжник Александр Большунов одержал пятую подряд победу на шестом этапе «Тур де Ски» в масс-старте на 15 км классическим стилем. Таким образом, он повторил рекорд Сергея Устюгова по победам подряд на многодневке.

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