Губерниев обвинил в русофобии австрийского режиссёра мужской эстафеты на ОИ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал австрийского режиссёра мужской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине русофобом. Комментатор считает, что режиссёр редко показывал российских биатлонистов, которые большее время возглавляли гонку. Слова Губерниева приводит «Чемпионат».

Показ эстафеты — непрофессиональная и предвзятая работа австрийского режиссёра. Абсолютно русофобская и отвратительная работа, — сказал Губерниев.

16 февраля пройдёт женская эстафетная гонка.

Сборная России по биатлону в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине в эстафете. Перед заключительной стрельбой российская команда более чем на 40 секунд опережала ближайших преследователей, но Латыпов допустил пять промахов в стойке и зашёл на два штрафных круга.

Ранее сообщалось, что сборная России по конькобежному спорту в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова стала серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине в командной гонке преследования. Россияне прошли дистанцию за 3 минуты и 40,46 секунды.