Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что применение эритропоэтина (ЭПО) российскими спортсменами началось в то время, когда Союзом биатлонистов России (СБР) руководил Александр Тихонов.
Люди, считающие Валерия Польховского тренером-допингистом, должны помнить, что начало и расцвет ЭПО и все наши проблемы начались при величайшем президенте СБР в мировой истории Александре Тихонове, — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
За это был дисквалифицирован российский биатлонист Александр Логинов.
Ранее NEWS.ru писал, что олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 3000 метров с препятствиями, бахрейнская легкоатлетка Рут Джебет дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе 23-летней спортсменки обнаружено запрещённое вещество эритропоэтин (ЭПО).
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