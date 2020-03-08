https://static.news.ru/photo/e03ca8ae-6148-11ea-b838-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: Viktor Chernov/Russian Look

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что применение эритропоэтина (ЭПО) российскими спортсменами началось в то время, когда Союзом биатлонистов России (СБР) руководил Александр Тихонов.

Люди, считающие Валерия Польховского тренером-допингистом, должны помнить, что начало и расцвет ЭПО и все наши проблемы начались при величайшем президенте СБР в мировой истории Александре Тихонове, — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

За это был дисквалифицирован российский биатлонист Александр Логинов.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 3000 метров с препятствиями, бахрейнская легкоатлетка Рут Джебет дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе 23-летней спортсменки обнаружено запрещённое вещество эритропоэтин (ЭПО).