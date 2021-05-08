Губерниев о войне: сытый энкавэдэшник прикладом избивает лицо человека

https://static.news.ru/photo/a5a17648-b0a7-11eb-9498-96000091f725_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: dmitry_guberniev/vk.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне. В интервью Sports.ru он рассказал о своём отношении к деятельности заградотрядов.

Подбегает сытый энкавэдэшник и прикладом избивает лицо человеку, который в бою не погиб, а случайно причалил к берегу, где свои. Чудовищно. Сейчас нам рассказывают: заградотряды — это было необходимо. Серьёзно? А ведь раньше мы не умели воевать без заградотрядов! Ни при Петре, ни при Екатерине, ни при Суворове, ни в 1812-м, — сказал он.

Также комментатор отметил, что при Николае II немецкий сапог не топтал русскую землю, а ставка Верховного главнокомандующего в Первую мировую войну находилась в Могилёве.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Губерниев поделился мнением относительно возможного возвращения олимпийской чемпионки Пхёнчхана-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой в состав сборной России.