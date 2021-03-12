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Губерниев назвал позором спринт российских биатлонисток на этапе КМ

06:08, 13 марта 2021 96
Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итог женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место, который сборная России провалила. По итогам гонки впервые в истории только одна российская спортсменка набрала зачётные очки, полагающиеся за место в топ-40.

Такой биатлон нам не нужен, конечно. Потому что это позор. Мы — средняя команда. Молодцы, что хоть девчонки рассказывают, что происходит. Тут все очень сильно обескуражены, — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Татьяна Акимова, допустившая один промах, показала лучший среди россиянок результат, финишировав с 25-м временем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что победу с одним промахом одержала Тириль Экхофф, преодолевшая дистанцию за 18 минут 11,1 секунды. Для норвежки это шестая победа подряд в спринте на Кубке мира. Второе место заняла немка Денисе Херрман, с безупречной стрельбой уступившая победительнице 6,1 секунды. Замкнула тройку лучших итальянка Доротея Вирер, также стрелявшая без штрафа.

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