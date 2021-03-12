Губерниев назвал позором спринт российских биатлонисток на этапе КМ

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Бывший президент СБР Владимир Драчёв написал депутатский запрос в Генеральную прокуратуру РФ о проведении комплексной проверки Союза биатлонистов России и всего российского биатлона на использование запрещённых препаратов. Об этом NEWS.ru сообщил источник, близкий к Союзу биатлонистов России.

Поводом для запроса стал массовый отказ юниоров выйти на старт в конце декабря на всероссийских соревнованиях в Ижевске и Чайковском, где после появления допинг-контроля от стартов отказались 33 юниора и...