Губерниев назвал позором спринт российских биатлонисток на этапе КМ

https://static.news.ru/photo/b7a4076e-83a9-11eb-a54e-96000091f725_660.jpgФото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итог женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место, который сборная России провалила. По итогам гонки впервые в истории только одна российская спортсменка набрала зачётные очки, полагающиеся за место в топ-40.
Такой биатлон нам не нужен, конечно. Потому что это позор. Мы — средняя команда. Молодцы, что хоть девчонки рассказывают, что происходит. Тут все очень сильно обескуражены, — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Татьяна Акимова, допустившая один промах, показала лучший среди россиянок результат, финишировав с 25-м временем.
Ранее NEWS.ru сообщал, что победу с одним промахом одержала Тириль Экхофф, преодолевшая дистанцию за 18 минут 11,1 секунды. Для норвежки это шестая победа подряд в спринте на Кубке мира. Второе место заняла немка Денисе Херрман, с безупречной стрельбой уступившая победительнице 6,1 секунды. Замкнула тройку лучших итальянка Доротея Вирер, также стрелявшая без штрафа.