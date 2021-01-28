Губерниев назвал объяснения Шубенкова о допинге «туманными»

https://static.news.ru/photo/74049f28-61b2-11eb-8354-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шубенков Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что заподозренный в употреблении допинга российский легкоатлет Сергей Шубенков должен ещё раз объясниться по поводу ситуации.

Утром 28 января специализирующийся на беге с барьерами атлет назвал «наглой клеветой» появившиеся в СМИ сообщения, что он употреблял фуросемид, который якобы обнаружили в пробе.

По мнению Губерниева, после заявления Шубенкова «ничего не прояснилось», сообщает «Спорт-Экспресс».

Пока Шубенков объяснил весьма туманно. Я потребовал объяснений, по-прежнему их жду. Искренне надеюсь, что нам всё расскажут и всё там будет хорошо, — отметил комментатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на информацию о положительном тесте на допинг у Шубенкова. По её словам, когда она увидела новость, то просто хотелось сесть и плакать. Ласицкене добавила, что пока не будет официально доказано, что он в чём-то виновен, она отказывается верить слухам.