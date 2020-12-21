Губерниев дал совет Логинову после масс-старта по биатлону

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги масс-старта, который состоялся в рамках Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
По его словам, россиянину Александру Логинову необходимо работать со стрельбой.
Нужно собрать все свои силы и работать со стрельбой. Такую нежную и нужную. Пора овладеть этой стрельбой, — подчеркнул комментатор.
Губерниев также отметил, что остальным представителям российской команды нужно продолжать тренироваться,
Ранее NEWS.ru писал, что Логинов попал в десятку лучших в масс-старте на КМ по биатлону. Победу одержал немецкий биатлонист Арнд Пайффер, преодолев дистанцию без штрафа за 35.53,3.
Лучшим в российской команде стал Александр Логинов, занявший с двумя кругами штрафа десятое место. Матвей Елисеев допустил три промаха и занял 20-е место, Евгений Гараничев с одним кругом штрафа финишировал 21-м. Эдуард Латыпов с тремя промахами показал 23-й результат.