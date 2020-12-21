Губерниев дал совет Логинову после масс-старта по биатлону

https://static.news.ru/photo/1e2ce144-42d3-11eb-b704-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Eibner-Pressefoto /EXPA/Adelsber/Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги масс-старта, который состоялся в рамках Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

По его словам, россиянину Александру Логинову необходимо работать со стрельбой.

Нужно собрать все свои силы и работать со стрельбой. Такую нежную и нужную. Пора овладеть этой стрельбой, — подчеркнул комментатор.

Губерниев также отметил, что остальным представителям российской команды нужно продолжать тренироваться, передаёт «Матч ТВ».

Ранее NEWS.ru писал, что Логинов попал в десятку лучших в масс-старте на КМ по биатлону. Победу одержал немецкий биатлонист Арнд Пайффер, преодолев дистанцию без штрафа за 35.53,3.

Лучшим в российской команде стал Александр Логинов, занявший с двумя кругами штрафа десятое место. Матвей Елисеев допустил три промаха и занял 20-е место, Евгений Гараничев с одним кругом штрафа финишировал 21-м. Эдуард Латыпов с тремя промахами показал 23-й результат.