Грустная правда: как мир взбудоражили слова Навки о гимнастах в купальнике

Интересно, что за сутки до открытия Олимпиады в Токио в медиапространство ворвалась тема, которая с Играми связана очень опосредованно. Мир буквально взбудоражили высказывания олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Она резко негативно высказалась о клипе, в котором мужчина в ярком костюме выступает на шоу по художественной гимнастике. NEWS.ru попробует разобраться в теме.

Для начала — что именно сказала Навка. Этот пост был написан вполне в консервативном стиле. В России у такой точки зрения сторонников хватает, но на Западе, где нормой стали намного более яркие проявления гендерного равенства, слова Навки людей шокировали. Вот что она написала в Instagram.

У меня культурный шок. Я, конечно, всё понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор... Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское женским, — считает Навка.

И тут началось. Ответ западных коллег Навки не заставил себя ждать слишком долго. Уже к утру следующего дня реакция прибыла.

Четырёхкратная чемпионка мира в танцах на льду француженка Габриэлла Пападакис заявила, что ей грустно, что в 2021 году существует такое ограничение свободы и отсутствие уважения к другим людям и способам их самовыражения. Ей хотелось бы, чтобы «все поняли, насколько такое публичное порицание является разрушительным и болезненным».

Схожего мнения придерживается призёр первенств мира в танцах на льду Кейтлин Уивер.

Мне жаль, что вы не можете посмотреть шире своего опыта. Вы всегда были идолом для меня. Ваш пост стал для меня осознанием грустной правды, так как вы больше для меня таковым не являетесь, — написала она в сторис.

Даже наш фигурист Максим Траньков не встал на сторону Навки. Он признался, что не имеет ничего против мужской художественной гимнастики.

Каждый занимается тем, чем хочет. Выглядит так, как он хочет. Да, у нас не самая толерантная страна, но тем не менее у нас есть виды спорта по типу мужского синхронного плавания, даже наше фигурное катание. Эти виды спорта признаны более женскими. Также в другую сторону. У нас есть женский хоккей и женский футбол. Не вижу каких-то проблем, — сказал он NEWS.ru.

Тем временем публично поддержала заявление супруги пресс-секретаря президента России Светлана Журова — олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ. Она назвала выступления мужчин-художественных гимнастов в купальниках обезьянничеством.

Светлана Журова Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Так чем же на самом деле является мужская художественная гимнастика? Обезьянничеством или абсолютно нормальным в современном мире явлением, за которым будущее?

Во-первых, надо понимать, что противников у подобных спортивных вариаций всегда будет, как и гомофобов, много по всему миру. В любом обществе, даже в американском, британском и шведском есть приличный процент людей, которые мыслят консервативно.

Во-вторых, мужскую художественную гимнастику можно назвать как угодно, хоть обезьянничеством, но это никак не повлияет на общемировую тенденцию к гендерному равенству. Трансгендеры уже выступают в женских сборных по тяжёлой атлетике на Олимпиадах, в других видах спорта это тоже становится частой практикой. Мир движется к толерантности и равенству, и сдвинуть его с этого пути нереально. Можно в отдельно взятой стране не признавать те или иные правила, где-то до сих пор женщинам машину водить нельзя, но чем дальше, тем таких стран будет всё меньше.

Сейчас мужская художественная гимнастика не признана Международной федерацией гимнастики (FIG) и не является олимпийским видом спорта, но она всё равно бурно развивается. Есть испанская вариация — это чисто женская художественная гимнастика, только с мужчинами в облегающих костюмах. А есть японская — это с элементами акробатики. Она посложнее и немного отличается.

Этот вид спорта уже развит в таких странах, как Япония, США, Канада, Австралия, Малайзия, Южная Корея, Мексика и... Россия. Ирина Винер — одна из тех, кто поддерживает японский подвид мужской художественной гимнастики, и считает, что для развития этого направления необходимо подключать мальчиков. Если женщины занимаются и добиваются успехов в боксе, борьбе, тяжёлой атлетике и хоккее, то почему мужчина не может быть успешным здесь?

Какой вывод можно сделать из всего этого? Как бы вы лично ни относились к изящно танцующим мужчинам в облегающей одежде, развитие этого направления уже не остановить. Это касается и мужского синхронного плавания, которое также движется к признанию. Рано или поздно в этих видах спорта будут сначала проводиться официальные чемпионаты мира, а затем их включат в олимпийскую семью. Сопротивляться этому бесполезно.